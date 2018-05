Die Ermittlungen zur Morddrohung an einer Schule in Auerbach sind einen großen Schritt vorangekommen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, wurden zwei Verdächtige ermittelt und vorläufig festgenommen. Hilfreich waren dabei die vielen Hinweise, die seit Dienstag bei der Polizei eingegangen waren. Parallel dazu ermittelten IT-Spezialisten der Kriminalpolizei zu den Urhebern der Drohungen, die auf einer Internetseite veröffentlicht worden waren.

Im Zuge dessen gerieten zwei Personen in den Fokus, die offenbar im Zusammenhang mit der Internetveröffentlichung stehen. Diese beiden, ein Mann sowie ein Jugendlicher, befanden sich am Abend im Polizeigewahrsam und wurden vernommen.

Am Nachmittag durchsuchten Beamte die Wohnungen der Festgenommenen, nachdem das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zwickau Durchsuchungsbeschlüsse erlassen hatte. Zusätzlich waren Polizeibeamte an dem Gymnasium im Einsatz. Dort wurde jedoch nichts Verdächtiges gefunden. In der Schule fand am Mittwoch kein Unterricht statt. Auch am Donnerstag sollen die Schüler zu Hause bleiben.