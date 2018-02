In Zwickau ist am Donnerstag der Opfer des schweren Grubenunglücks vor 58 Jahren gedacht worden. Auf dem Hauptfriedhof legten Oberbürgermeisterin Pia Findeiß und Vertreter des Steinkohlenbergbauvereins am Vormittag Kränze nieder. Gleichzeitig läuteten in Zwickau die Kirchenglocken.