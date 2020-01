Der sächsische Bauernverband kommt ab Donnerstag zu einer zweitägigen Klausurtagung in Limbach-Oberfrohna zusammen. Nach einem internen Teil wolle man am Freitag mit dem neuen Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Bündnis90/Die Grünen) über die Erwartungen an eine grüne Agrarpolitik ins Gespräch kommen, teilte der Verband mit.