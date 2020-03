Die Stadt Zwickau hat Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen die Freie Deutsche Jugend (FDJ) erstattet. Das bestätigte eine Rathaussprecherin MDR SACHSEN. Die Organisatoren aus Berlin hatten sich ihre Demo am Wochenende zwar genehmigen lassen, jedoch waren einige Demonstranten mit einer Leiter auf den Rathausbalkon geklettert. Dafür habe es keine Genehmigung gegeben.



Polizeibeamte hätten die Personalien von vier Teilnehmern aufgenommen. Am Sonnabend waren Demonstranten durch Zwickau gezogen, um teils in FDJ-Hemden und mit FDJ-Fahnen - nach eigenen Angaben - ein Zeichen gegen Faschismus und Krieg zu setzen.