In Zwickau sind am Montagmorgen die neuen Geschäftsräume der Arbeitsagentur an der Werdauer Straße eröffnet worden. Wie Agenturchef Andreas Fleischer mitteilte, ist der neue Standort für Kunden und Mitarbeiter besser erreichbar. Außerdem seien die neuen Büros kompakter und nicht mehr auf zwei Gebäude verteilt. Seit heute können die Dienstleistungen wieder in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Kunden können zu den regulären Öffnungszeiten vorsprechen.