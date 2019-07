Eine 29 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Thierfeld bei Hartenstein so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Die Polizei teilte mit, der Mann sei mit Arbeiten an einem Anhänger beschäftigt gewesen. Dabei sei er vermutlich von der Deichsel des Hängers getroffen worden. Der Vorfall in einem landwirtschaftlichen Betrieb ereignete sich bereits am Mittwoch.