Der Umbau des ersten Gebäudes in Sachsen gehört zum bundesweiten Projekt "Stelen der Biodiversität". Der Artenschutzturm soll einerseits zur neuen Heimat für Tiere werden, die es immer schwerer haben, andere Nist- und Wohnplätze im Ort zu finden. Andererseits macht es der exponierte Turm inmitten des Ortes möglich, die verschiedenen Tiere in unmittelbarer Nähe zu erleben. René Albani: "Der Artenschutzturm, so wie er da jetzt inmitten des Ortes steht, ist auch Öffentlichkeitsarbeit für den Naturschutz." Die Naturschützer hoffen, dass der Turm bald bewohnt sein wird. Sie rechnen mit bis zu 100 verschiedenen Tierarten, die sich am Turm und in unmittelbarer Nähe ansiedeln könnten.