Vor dem Landgericht Zwickau hat am Dienstag der Berufungsprozess gegen zwei 22-jährige Gefängnisinsassen begonnen. Sie waren an einem versuchten Ausbruch aus der Zwickauer JVA im Oktober 2016 beteiligt. Die beiden Angeklagten verweigerten zu Beginn des Prozesses die Aussage. Sie waren Ende Januar vom Amtsgericht der Stadt wegen Gefangenenmeuterei zu Jugendhaftstrafen von zwei Jahren und drei Monaten beziehungsweise zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Staatsanwaltschaft und Verteidiger hatten dagegen Berufung eingelegt. Ein dritter Täter war in einem abgetrennten Verfahren bereits rechtskräftig verurteilt worden. Der 17-Jährige erhielt ebenfalls eine Jugendstrafe.