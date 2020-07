Mit zweieinhalb Monaten Verspätung wegen Corona ist der 4. Sächsischen Landesausstellung am Wochenende nach Einschätzung der Veranstalter ein guter Auftakt gelungen. Das Publikum habe am zentralen Standort Zwickau sowie an den Standorten in Chemnitz, Oelsnitz/Erzgebirge, Crimmitschau und Freiberg die Chance für einen Besuch.



Allein in Zwickau kamen nach Veranstalterangaben mehr als 1.000 Besucher. Die vier Jahre lang vorbereitete Schau mit dem Titel "Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen" war am Freitagabend eröffnet worden. Die Gäste sind demnach aus ganz Sachsen angereist, aber auch anderen Bundesländern sowie aus Tschechien und der Schweiz.