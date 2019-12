Am späten Montagabend sind 14 Eishockeyfans aus Bayreuth in Crimmitschau von zwei bisher Unbekannten attackiert worden. Die Polizei in Zwickau teilte mit, der Vorfall habe sich nach dem Eishockey-Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Bayreuth Tigers auf einem Parkplatz ereignet. Die beiden unbekannten Täter schlugen nach Ermittlerangaben gemeinschaftlich auf einzelne Personen der bayerischen Fangruppe ein. Dadurch erlitten drei Personen Verletzungen im Gesicht. Anschließend traten die Täter bei einem abgestellten roten Pkw eine Delle in die Beifahrertür. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.



Die Eispiraten Crimmitschau hatten zuvor in der DEL2 ein Debakel erlebt. Gegen das bisherige Ligaschlusslicht Bayreuth Tigers unterlag das Team von Trainer Daniel Naud zuhause klar mit 0:6 (0:1, 0:3, 0:2).