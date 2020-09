In den Priesterhäusern Zwickau wird am Sonntag eine Ausstellung über den Uranerz-Bergbau in der DDR eröffnet. Wie die Stadtverwaltung Zwickau mitteilte, liegt der Schwerpunkt dabei auf der Bergbau-Technik, die bei der Wismut AG zum Einsatz kam. Zu sehen sind Modelle einstiger Wismut-Fahrzeuge, Filme und jede Menge Fotos.