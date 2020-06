"Es gibt viele Möbel aus DDR-Zeiten, zum Beispiel im Küchenbereich, die frischer wirken als das, was momentan in Möbelhäusern angeboten wird", davon ist Kurator Thomas Heinicke überzeugt. Vor reichlichen fünf Jahren kam er auf die Idee, DDR-Möbel und Gebrauchsgegenstände zu sammeln. Gerade noch rechtzeitig, meint er, denn jetzt bekäme man Gegenstände, die mit Formgestaltern in Verbindung stehen kaum noch oder nur zu horrenden, vier- bis fünfstelligen Preisen. In der DDR habe es rund 40 Formgestalter gegeben, in der Mehrzahl Frauen, weiß Heinicke. Die wenigsten von ihnen wurden so bekannt wie Clauss Dietel, der bei Glauchau geboren wurde und in Chemnitz lebt.