Das SOS-Kinderdorf in Zwickau wird am Dienstag für sein Engagement im Naturschutz von den Vereinten Nationen ausgezeichnet. Für das aus einem ehemaligen Feuerlöschteich entstandene Biotop inmitten des Kinderdorfes erhält es den Titel "Ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt". Zu dem Biotop gehören eine Forscherstation, ein Bienenstock, Brut- und Nistplätze sowie ein Baumlehrpfad. Es ist das 125. Projekt, welches in Deutschland mit diesem Prädikat ausgezeichnet wird.