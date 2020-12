Bei der Verleihung des Preises an die Vorsitzende des Vereins, Claudia Ruf, lobte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) die Arbeit der Tierschützer. "Ihr Tierheim hat eine Leuchtturmfunktion für ganz Sachsen!", sagte sie. "Bei Ihnen merkt man, dass Ihr Beruf zugleich Berufung ist."

Der Sächsische Tierschutzpreis wird seit 2001 jährlich vom Sozialministerium gemeinsam mit der Sächsischen Landestierärztekammer und dem Sächsischen Landestierschutzverband für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Tierschutzes verliehen. In den vergangenen Jahren ging der Preis an Katrin Schumann vom "Verein zum Wohl der Tiere e. V." in Thallwitz, den Direktor des Leipziger Zoos Jörg Junhold und den Cunnersdorfer Rinderhalter Bernhard Steinert.