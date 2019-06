Auf der Autobahn 72 in Richtung Hof müssen sich die Autofahrer ab heute auf Behinderungen einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West wird auf einer Strecke von sieben Kilometern die Fahrbahn erneuert. Für die Dauer der Bauzeit wird dazu ein Fahrstreifen auf die entgegenkommende Richtungsfahrbahn verlegt. Damit stehen weiterhin zwei Fahrspuren in jeder Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Arbeiten sollen bis September dauern und etwa vier Millionen Euro kosten.

Ein paar Kilometer weiter wird ab heute in Fahrtrichtung Hof die Anschlussstelle Plauen-Süd gesperrt. Auch dort wird der Fahrbahnbelag instandgesetzt. Die Autobahn wird an dieser Stelle auf einen Fahrstreifen eingeengt. Die Sanierung der Anschlussstelle soll am 5. Juli beendet sein.