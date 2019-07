Auf der Autobahn 4 im Bereich Glauchau sind zwei Brücken mit rot-weißen Fußballsprüchen massiv besprüht worden. Wie Steffen Wendler von der Polizeidirektion Zwickau berichtet, wurde die Brücke an der Ebersbacher Straße wurde in der Nacht zum Montag und die andere Brücke an der Straße Am Feldrain in der Nacht zum Sonntag besprüht. Die genauen Schadenshöhen konnte die Autobahnmeisterei noch nicht beziffern. "Wer in den Tatzeiträumen verdächtige Personen beobachtete oder die Verursacher kennt, meldet sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Zwickau am Standort in Reichenbach", so Wendler.