Vier Jugendliche haben am Wochenende in Zwickau die Außenspiegel von insgesamt 16 Fahrzeugen abgetreten oder beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, sind vier junge Männer im Alter von 14, 16, 17 und 19 Jahren als Tatverdächtige ermittelt worden. Die beschädigten Autos waren den Angaben zufolge in der in der Bahnhofsvorstadt in der Konradstraße, Lutherstraße, Carolastraße, Bahnhofstraße, Robert-Müller-Straße und Parkstraße abgestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von gut 5.500 Euro.