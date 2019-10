Am Heinrich-Baum-Klinikum (HBK) in Zwickau soll eine Babyklappe eingerichtet werden. Das bestätigte das Klinikum MDR SACHSEN. Die Einrichtung soll im Frühjahr 2020 in Betrieb genommen werden. Babyklappen bieten Müttern in Not die Möglichkeit, ihre Säuglinge an einem sicheren Ort anonym abzugeben.