Laut Stadtverwaltung haben Besucher am Pfingstwochenende die Möglichkeit, Zwickau aus luftiger Höhe zu erleben. Zwar sind schon alle Tickets für die Ballonfahrten verkauft, jedoch lässt eines der Teams seinen Ballon an einem 50 Meter hohen Kran schweben. Erfolgreiche Ballonfahrer werden zudem getauft und erhalten eine Urkunde als kleine Erinnerung an den Ausflug, so die Veranstalter. Beim Kinder- und Familienfest biete sich allen Bodenständigen außerdem die Möglichkeit, mit den Piloten und Teams ins Gespräch zu kommen und die Heißluftballone ganz aus der Nähe zu betrachten.

Am Abend entfaltet die Veranstaltung dann ein ganz besonderes Flair: Alle Ballone leuchten im Dunkeln gemeinsam zur Musik. Das sogenannte Ballonglühen beginnt an allen Veranstaltungstagen etwa 22 Uhr. Für Unterhaltung sorgen am Freitag die Reichenbacher Schalmeien, die Burgen-Jazz-Band am Sonnabend sowie die Jazzpolizei am Sonntag.