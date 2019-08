In Zwickau ist mit dem Bau der Mauer für das neue Großgefängnis begonnen worden. Seit dieser Woche werden vorgefertigte Segmente angeliefert und montiert. Pro Tag wächst die Mauer um etwa 15 Meter. Darüber informierte das sächsische Finanzministerium auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Die sechs Meter hohe Mauer wird am Ende eine Länge von 1,35 Kilometern haben. Jedes einzelne Segment hat ein Gewicht von 16 Tonnen. Außerdem entsteht im Moment ein Regenrückhaltebecken. Die Arbeiten würden im Plan liegen, hieß es. Anfang 2024 soll die JVA in Betrieb genommen werden. Die Kosten sollen 174 Millionen Euro betragen.