Das Sächsische Oberbergamt hat am Stadtrand von Zwickau eine aufwendige Bergbausanierung gestartet. Die Behörde teilte mit, dass Folgeschäden des einstigen Steinkohlebergbaus in der Bockwaer Senke gemildert werden sollen. Dort gibt es unweit der Zwickauer Mulde massive Geländesenkungen. Seit Jahrzehnten muss rund um die Uhr Wasser mittels einer Pumpanlage aus der Bockwaer Senke, in der Häuser und eine Kirche stehen, in Zwickauer Mulde befördert werden.