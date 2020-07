Ein Unbekannter hat sich am Dienstag in Zwickau als Antiquitätenhändler ausgegeben und ein Seniorenehepaar betrogen. Die Geschädigten ließen laut Polizei den Mann in die Wohnung, weil sie ihm Schmuck, Münzen und Zahngold anbieten wollten. Der Betrüger legte einen Geldbetrag auf dem Tisch und steckte die Wertsachen ein. Im Anschluss bot er dem Ehepaar noch ein angeblich hochwertiges Kochtopfset an und ließ sich dieses bezahlen. Den Senioren ist bei dem unseriösen Geschäft ein Schaden von 2.500 Euro entstanden.