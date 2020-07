In so manchem Haushalt soll auch 18 Jahre nach Einführung des Euros immer noch einiges an D-Mark-Bargeld schlummern. Ab und zu nehmen deshalb auch größere Einzelhandelsketten in temporären Aktionen D-Mark als Zahlungsmittel an. In Werdau geht schon seit gut fünfzehn Jahren die D-Mark weiter über den Ladentisch, denn Geschäfte des Gewerbeverbundes bieten diesen Service dauerhaft an.

Überraschender D-Mark-Fund

Oft käme das Geld unverhofft, meint Rigo Reuter, Vereinsvorsitzender des Gewerbeverbund Werdau e.V. "Viele erzählen, dass sie von ihren Eltern oder Großeltern Wohnungen ausgeräumt haben und dort D-Mark-Scheine zum Vorschein kamen, die dort irgendwo versteckt waren", sagt er. "Dann ist das Angebot, das gleich umzusetzen, einfacher, als nach Chemnitz in die Bundesbank zu fahren."

D-Mark bringt zusätzliche Kunden

Bislang nehmen vier Geschäfte und ein Hotel an der D-Mark-Aktion in Werdau teil. Auch der Juwelier Andreas Völkel. "Die Leute, die jetzt die D-Mark umsetzen, die würden vielleicht sonst nichts kaufen", erzählt er. "Ehe sie nach Chemnitz fahren und das Geld auf der Bank umtauschen, bleiben sie hier und kaufen sich was Schönes." Jetzt sei es aber nicht mehr so aufregend. Früher sei es mehr gewesen.

Es ist wirklich so, dass es Kunden reinspült, die nicht zur Stammkundschaft gehören. Rigo Reuter Vereinsvorsitzender des Gewerbeverbund Werdau e.V.

Laut Reuter lohne sich die Aktion, so dass der Gewerbeverbund mit Blick auf das 20-jährige Jubiläum des offiziellen D-Mark-Endes in zwei Jahren sogar noch weitere Geschäfte für diesen Service gewinnen möchte. "Es bringt wirklich zusätzliche Kunden", so Reuter. Auch aus Thüringen kämen Menschen, um ihre D-Mark in Werdau auszugeben. Insgesamt kämen im Jahr etwa 5.000 bis 6.000 D-Mark in den teilnehmenden Geschäften zusammen.

