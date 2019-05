Ein Böller hat einem 18-Jährigen in Zwickau einen Teil vom linken Zeigefinger abgerissen und ihn am Bauch verletzt. Ein Unbekannter habe ihm am Herrentag einen pyrotechnischen Gegenstand in die Hand gedrückt, der dann plötzlich explodiert sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein weiterer 18-Jähriger erlitt durch die Explosion leichtere Verletzungen und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden waren mit einer Gruppe von mehreren Gleichaltrigen unterwegs.