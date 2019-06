Die Polizei hat das Rathaus Zwickau am Mittwochvormittag abgesperrt.

Im Rathaus von Zwickau ist am Vormittag eine Bombendrohung eingegangen. Das Gebäude wurde daraufhin geräumt. Nach Angaben der Polizei wurde auch der Hauptmarkt gesperrt. Die Händler wurden aufgefordert worden, den Platz zu räumen. Nach ersten Informationen soll die Drohung gegen 10:45 Uhr eingegangen sein.

Auch in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt ging eine Bombendrohung per Mail im Rathaus ein. Die Polizei hat das Gebäude aktuell evakuiert. Die Polizei in Zwickau werde bei ihren Ermittlungen auch einen möglichen Zusammenhang beider Fälle überprüfen, sagte ein Polizeisprecher. Und: "Dafür ist es aber jetzt noch zu früh."