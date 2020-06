Nach bislang sechs Bränden in den vergangenen zwei Wochen in Gartenanlagen in Crimmitschau sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizeidirektion Zwickau MDR SACHSEN mitteilte, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Derzeit werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt. Seit dem 26. Mai habe es sechs Mal auf Grundstücken in drei Kleingartenanlagen der Stadt gebrannt, hieß es von der Polizei. Die Brände sind demnach stets zur gleichen Zeit ausgebrochen - zwischen 3 Uhr und 4 Uhr in der Nacht. Die Schadenshöhe sei noch nicht genau zu beziffern, liege aber vermutlich im mittleren fünfstelligen Bereich, so der Sprecher der Polizeidirektion Zwickau weiter.

In den vergangen zwei Wochen musste die Feuerwehr zu sechs Bränden in Gartenanlagen ausrücken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK