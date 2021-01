Bei einem Brand einer Doppelhaushälfte in Werdau ist am Mittwoch eine 81 Jahre alte Frau gestorben. Das teilte die Stadtverwaltung Werdau mit. Desweiteren wurden mehrere Menschen bei dem Brand verletzt, einer von ihnen schwer. Er wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig geflogen. Laut Polizei handelt es sich um den Ehemann der verstorbenen Rentnerin. Das Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte stand nach einer Explosion am Mittag in Flammen. Die Feuerwehr konnte zwei Personen aus dem stark beschädigten Gebäude retten. Sie und andere Betroffene wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.