Wegen schwerer Brandstiftung ist eine dreifache Mutter aus Wiesenburg zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe wollte die 33 Jahre alte Altenpflegerin nicht akzeptieren. Sie bestritt, zur Tatzeit im Haus gewesen zu sein und ging gegen das Gerichtsurteil in Berufung. Am Dienstag nun entschied das Landgericht Zwickau, dass das bereits festgelegte Strafmaß der ersten Instanz Strafe gerechtfertigt ist. Weil sie hohe Mietschulden hatte und dem Vermieter schaden wollte, zündete Nadine M. das Haus an, hieß es. Nur mit Glück waren Ende Juni 2018 bei einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Wiesenburg Nachbarn unverletzt geblieben.