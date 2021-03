Schwertransport A72-Baustelle: Brückentransport mit Hindernissen

Der Autobahnbau der A72, die in Zukunft Chemnitz und Leipzig verbinden soll, kommt voran. In der Nacht zum Sonntag wurden Brückenteile von Zwickau zur Autobahnbaustelle in Böhlen gebracht - mit unerwarteten Hindernissen.