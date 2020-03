Die Bürgerinitiative "Grünes Band Callenberg" hat am Mittwochabend einen ersten Erfolg verzeichnet. Ihre Petition gegen den geplanten Standort der neuen Straßenmeisterei wurde im Hauptausschuss des Kreistages nicht - wie vorgeschlagen - abgelehnt. Die Entscheidung wurde nach zweistündiger Debatte vertagt.

Zuvor erklärte der Baudezernent in der Sitzung eine Dreiviertelstunde lang, warum der Kreis an dem umstrittenen Standort für die Straßenmeisterei festhalten sollte. Doch in der anschließenden Debatte äußerten Kreisräte aller Fraktionen Verständnis für die Bürgerinitiative und ihre Befürchtungen.