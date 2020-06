Am Sonnabend ist eine 28-jährige Zwickauerin von einem 25-Jährigen mutmaßlich sexuell belästigt worden. Dem Mann aus Gambia war wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckung die Mitfahrt in einem Bus in Zwickau verweigert worden. Die Frau und ihr Freund wollten ihn mit ihrem Auto zu seinem Ziel fahren.