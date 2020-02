Die Bundesstraße 93 wird ab Montag in der Ortslage Silberstraße komplett gesperrt. Aus dem Baustelleninformationssystem des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr geht hervor, dass die Bauarbeiten bis Anfang Dezember dauern sollen. In Silberstraße, einem Ortsteil der Kleinstadt Wilkau-Haßlau, wird die Eisenbahnbrücke über die Bahnstrecke Zwickau - Schwarzenberg erneuert. Diese befindet sich mitten in der Ortschaft.