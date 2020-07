In der Gemeinde Callenberg im Landkreis Zwickau wird keine Straßenmeisterei gebaut. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag mit deutlicher Mehrheit gegen den geplanten Standort in der Nähe eines Wohngebietes gestimmt. Damit wird es kein Verfahren für einen entsprechenden Bebauungsplan geben.



Bürgermeister Daniel Röthig geht davon aus, dass der Landkreis die Straßenmeisterei nach dieser Entscheidung des Gemeinderates nicht bauen wird. Er begründete das damit, dass die Planungshoheit bei der Gemeinde liege. Der so genannte Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan sei mehrheitlich von den Gemeinderäten abgelehnt worden.