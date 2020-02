Die CDU will bei der Oberbürgermeisterwahl in Zwickau mit einem eigenen Kandidaten antreten. Das hat der Stadtverband der Partei am Sonnabend beschlossen. Die Baubürgermeisterin Kathrin Köhler erklärte ihre Bereitschaft für eine Kandidatur. Die 42-Jährige wurde in Gera geboren und ist seit Oktober 2009 Geschäftsführerin der CDU-Fraktion im Zwickauer Stadtrat. Das Amt der Baubürgermeisterin bekleidet sie seit 2014. Einen Termin für den Nominierungsparteitag gibt es noch nicht.