Die Stadt Zwickau unterstützt ihre chinesische Partnerstadt Yandu im Kampf gegen das Coronavirus. Am Montag wurden drei große Pakete mit Schutzbekleidung in die rund 700.000 Einwohner zählende Kommune abgeschickt.

"Unsere chinesischen Freunde haben direkt nach Atemschutzmasken der Ausführung N95 gefragt, das ist eine bestimmte DIN-Norm, sowas gibt es auch in China", sagt Rathausmitarbeiter Sven Dietrich. Außerdem würden medizinische Einwegmäntel für die Krankenhäuser benötigt. Den Mundschutz habe man nicht auftreiben können, aber von den Mänteln habe man bestellt, was noch am Markt verfügbar war, verpackt und abgeschickt. "Der Markt ist praktisch leer gefegt, es waren praktisch Restbestände, die noch übrig waren und wir sind froh, dass wir überhaupt helfen konnten", so Dietrich.