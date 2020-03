In der Gemeinde Bernsdorf seien vorerst keine weiteren verschärften Maßnahmen wie Ausgangssperren oder eine Quarantäne wie in der Gemeinde Neustadt am Rennsteig in Thüringen geplant. Man beobachte die Entwicklung und wolle sehen, ob die bisherige Allgemeinverfügung Wirkung zeige, so das Landratsamt.