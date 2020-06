Die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport werden in diesem Jahr zum zweiten Mal hintereinander auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal ausgetragen. Der Bund Deutscher Radfahrer BDR teilte mit, dass die Titelkämpfe am 23. August ausgetragen werden. An diesem Tag sollen in ganz Europa die nationalen Titelkämpfe stattfinden, wenn es die jeweiligen Corona-Schutz-Verordnungen zulassen. Ursprünglich war Stuttgart als Austragungsort vorgesehen. Die baden-württembergische Landeshauptstadt hatte die für den 20. Juni geplante Meisterschaft wegen der Corona-Krise abgesagt. BDR-Sportdirektor Patrick Moster ist froh über die Entscheidung, die Rennen auf dem Sachsenring auszutragen.