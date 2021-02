Der DRK Blutspendedienst Nord-Ost sucht Plasmaspender, die nach einer Corona-Erkrankung genesen sind. Gesucht werden potentielle Spender aus den Einzugsgebieten von Chemnitz, Plauen und Zwickau. Sie sollen eine durch einen Arzt oder Labor bestätigte Infektion mit Sars-CoV-2 ausgestanden haben und mindestens vier Wochen symptomfrei sein. Außerdem müssen sie zwischen 18 und 60 Jahre alt sein und mindestens 50 Kilogramm wiegen. In einem Aufruf des DRK wird darauf verwiesen, dass der Bedarf an zusätzlichen Plasmaspenden angesichts vieler neuer Covid-19-Fälle schnell angestiegen sei. Die möglichen Spender könnten demnach Träger von so genanntem Rekonvaleszentenplasma sein. Die im Blutplasma enthaltenen Antikörper sollen an erkrankte Personen weitergegeben werden.