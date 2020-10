Rainer Lohmann, Hausarzt in Callenberg, hat sich und seine Praxis auf die steigenden Corona-Infektionszahlen vorbereitet. Dafür hat er seine Garage in eine Fieberambulanz umgebaut. "Im Katastrophenschutz ist immer das oberste Gebot der Selbstschutz", sagt der Arzt. Der Abstand müsse eingehalten und der Kontakt auf ein Minimum reduziert werden. "Und das kann ich am besten machen, indem ich eine Trennung habe von denen, die Symptome haben und denen, die gesund sind", so Lohmann.