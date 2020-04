Zum Problem für den 2.200-Seelen-Ort Bernsdorf am Sachsenring, und damit auch für den Landkreis Zwickau, wurden Patientin Drei und ihr Sohn. Es handelt sich bei der Mutter um eine Physiotherapeutin. Sie kam aus einem Urlaub in Bayern zurück, wo sie an einem großen Volksfest teilnahm. Da sie in den ersten Tagen keine Symptome hatte, ahnte sie nichts von ihrer Infektion und behandelte laut Gesundheitsministerin Petra Köpping rund 40 Patienten. Ihr Sohn wiederum arbeitete Zeitungsberichten zufolge in einer frühen Infektionsphase noch als Aushilfskellner bei einer großen Feier in einem Gasthof. Kurz darauf ermittelte das Gesundheitsamt zehn weitere an Corona Erkrankte in Bernsdorf. Der Gasthof schloss freiwillig. Die Sachsenring-Oberschule in Hohenstein-Ernstthal wurde von Amts wegen geschlossen. Das Gesundheitsamt ordnete Quarantäne für weit über 100 Bernsdorfer an.