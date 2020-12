Die Polizeidirektion Zwickau warnt vor Corona-Impfbetrügern. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erhielt ein 44 Jahre alter Mann in Treuen am Montagnachmittag Besuch von zwei Unbekannten. Die Männer hätten sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgegeben, hieß es.