Die Corona-Pandemie hat der Landesausstellung "Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen" in diesem Jahr stark zugesetzt. Seit Anfang November sind die zentrale Schau im Zwickauer Audi-Bau und die Begleitausstellungen andernorts geschlossen. Eigentlich sollten die Ausstellungen erst am Jahresende schließen, doch durch die steigenden Infektionszahlen ging die Landesausstellung still und ohne Abschluss zu Ende.