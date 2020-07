Nachdem ein Schüler in Crimmitschau positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sind mittlerweile 46 Menschen in Quarantäne. Am Mittwoch waren es noch 37 Personen. Betroffen sind laut Landratsamt die Familie des positiv getesteten Schülers, Mitschüler, zwei Lehrer, zwei Mitarbeiter einer Arztpraxis und siebzehn Personen einer Familienfeier.