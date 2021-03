Die Öffnung von Museen, Galerien, Zoos und Gedenkstätten ab Dienstag im Landkreis Zwickau steht auf der Kippe. Grund ist die sprunghaft gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner. Sollte diese an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 100 im Landkreis übersteigen, müssen Lockerungen zurückgenommen und die Corona-Regeln verschärft werden. Der Landkreis Zwickau wies laut RKI am Donnerstag einen Wert von 109,5 und am Freitag einen Wert von 125,7 aus. Sollte der Wert auch am Sonnabend nicht unter 100 fallen, greifen ab Dienstag verschärfte Regeln.

"Neben körpernahen Dienstleistungen müssten dann auch Geschäfte die Click&Meet anbieten schließen", sagt Christoph Scheurer, Landrat das Landkreises Zwickau. Davon ausgenommen sind Friseure und medizinische Fußpflege. Auch die Individualsportregelung würde entfallen. "Wenn es so ist, das morgen die Inzidenz wieder über 100 ist, dann haben wir leider keine andere Möglichkeit, als am Montag die Öffnungen, die an die Inzidenz unter 100 gekoppelt sind, in der Corona-Schutzverordnung wieder zurückzuziehen", so Scheurer.

Christoph Scheurer, Landrat des Landkreis Zwickau, fallen die voraussichtlichen Schließungen schwer. Aber aufgrund der Sächsischen Corona-Schutzverordnung habe er keine andere Möglichkeit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verschärfungen der Corona-Regeln

Museen und Kultureinrichtungen könnten theoretisch am Montag öffnen, müssten am Dienstag aber wieder schließen. Zusätzlich werden dann durch die Regelungen in der Sächsischen Corona-Schutzverordnung auch die Ausgangsbeschränkung und das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit wieder eingeführt.

Für einen effektiven Weg hält der Landrat die Schließungen nicht. "Solche 5-Tage- oder 3-Tage-Zahlen haben eine Automatik, die nicht mehr zu steuern ist", sagt er. "Eigentlich müsste man sagen, wir probieren das jetzt mit den Verkaufsstellen und den Kosmetikstudios und dann schauen wir mal, was passiert."

Marina Engel, Kosmetikerin aus Zwickau, ist enttäuscht, dass sie ihren Laden voraussichtlich am Dienstag schon wieder schließen muss. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kosmetiker sind enttäuscht

Die Entwicklung im Landkreis ist auch für Kosmetikerin Marina Engel aus Zwickau bitter. Gerade einmal seit einer Woche habe sie wieder Kosmetikbehandlungen anbieten dürfen. "Die Kunden haben danach gelechzt", erzählt sie. Die möglichen Schließungen kann sie nicht nachvollziehen. "Ich kann ja höchstens eine Person bedienen und die braucht einen negativen Test", so Engel. Für sie wäre eine Regelung aufgrund der Auslastung der Krankenhäuser sinnvoller als aufgrund der Inzidenzwerte.