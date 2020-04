Die zwei rivalisierenden Fußballvereine Vfb Empor Glauchau und SV Lok Glauchau Niederlungwitz Aktion unter dem Motto "Gemeinsam in Glauchau" zusammengeschlossen. Am Donnerstag haben Vertreter beider Vereine den Stationen im Krankenhaus Glauchau und der Rettungswache jeweils eine große Partypizza für das Personal vorbeigebracht.

Die beiden Vereine wollen dadurch "auch etwas zurückzugeben", so der Vorstand des Vfb Empor Glauchau Patrick Jahn. Die Pizzen wurden nach Absprache mit dem Klinikum auf dem Vorplatz übergeben.

"Das ist ein symbolisches Dankeschön für die Leute, die momentan in die Bresche springen und uns helfen", sagt Jahn. Krankenpfleger Robert Bauch freut sich sehr über die Geste für dei 19 Stationen des Glauchauer Klinikums. "Wir sind davon begeistert und sehen natürlich in dieser Aktion auch die Anerkennung für unsere schwierige Arbeit in dieser schweren Zeit."