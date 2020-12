Ärztinnen und Ärzte müssen sich in Ihrer Meinungsäußerung auch an gesetzlichen Schranken messen lassen. Und die Ärztekammer hat die Pflicht, Gesetzesüberschreitungen, soweit sie ihr nachweisbar bekannt werden, auch zur Anzeige zu bringen und einer Bewertung durch ein Gericht zuzuführen.

Mit dem Vergleich des Mund-Nasen-Schutzes mit dem gelben Stern zur Stigmatisierung der jüdischen Bevölkerung und zur Vorbereitung des NS-Völkermordes an den Juden werde das NS-Regime verharmlost. Die Aussagen seien geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, heißt es in der Begründung der Ärztekammer. Die Strafanzeige wurde den Angaben zufolge bei der Staatsanwaltschaft Zwickau gestellt.

Bei der angezeigten Ärztin und 40 bis 50 weiteren Medizinern in Sachsen werden außerdem Verstöße gegen die Berufsordnung geprüft, wie der Sprecher der Ärztekammer, Knut Köhler, MDR SACHSEN sagte. Sie sollen gegen die Maskenpflicht verstoßen oder andere Hygienemaßnahmen nicht eingehalten haben. Auch sogenannte Gefälligkeitsatteste gegen das Masketragen sind im Visier der Ärztekammer.

"Ärzte dürfen ihre Meinung auch auf Demonstrationen frei äußern", so Köhler. Wenn sie aber etwa auf einer Querdenker-Demonstration mit Arztkittel und Stethoskop aufträten, stoße dies an berufsrechtliche Grenzen. Dennoch seien diese Ärzte eine Minderheit. Insgesamt gebe es in Sachsen rund 6.000 niedergelassene Ärzte.