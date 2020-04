Der Meeraner ist normalerweise viel unterwegs. Er hat schon in 30 Ländern gesprüht - zum Beispiel in Brasilien, China, Russland und Südafrika. Tasso nimmt es mit Gelassenheit, dass er in diesem Jahr wohl nicht in anderen Ländern arbeiten wird. "Meine Auslandsreisen für dieses Jahr sind durch, denke ich. Ich hatte Einladungen aus Italien und der Schweiz. Auch Paris stand auf der Liste. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Wenn das mal ein Jahr nicht geht, dann ist es eben so."