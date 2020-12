"Natürlich ist in diesem Teil der Pandemie und bei diesen hohen Fallzahlen, die uns auch überrascht haben, nicht alles so, wie man sich das vorstellt", sagt die erste Beigeordnete des Landkreises Zwickau, Angelika Hölzel. "Ich würde auch nicht sagen, das läuft alles fehlerfrei." Man konzentriere sich auf die Aufklärung der Bevölkerung und auf noch mehr Personal.

Bis ein positiv Getesteter vom Gesundheitsamt kontaktiert wird, dauere es derzeit tatsächlich im Schnitt sechs Tage, räumte Hölzel am Dienstag ein. "Das ist aber außergewöhnlich und das hängt damit zusammen, dass wir seit Montag unwahrscheinliche Fallzugänge hatten und dazu noch 98 Einrichtungen, also Schulen, Kitas, Horte, medizinische, pflegerische Einrichtungen", sagt sie.

Dass das Gesundheitsamt hinterherhinkt, das hat auch der Oberbürgermeister von Limbach-Oberfrohna Jesko Vogel beim seinem kommunal betrieben Pflegeheim zu spüren bekommen. Nachdem am 16. November dem Amt ein Corona-Fall gemeldet wurde, hatte die Behörde neun Tage später immer noch keinen Reihentest im Heim veranlasst. "In so einer Situation, wo es tatsächlich um potenzielle Sterbefälle geht, die man vielleicht vermeiden kann - das hätte ich eigentlich erwartet, dass man dort zügig reagiert", so Vogel am vergangenen Mittwoch.