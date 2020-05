Auf einer Station im Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau sind gehäuft Corona-Fälle aufgetreten. Wie die Klinik informierte, wurden sieben Mitarbeiter und neun Patienten der Nieren-Station positiv getestet. Es erfolgte ein sofortiger Aufnahmestopp. Die am Klinikum agierende Corona-Task-Force hat laut Klinik umgehend Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen. Derzeit würden alle weiteren notwendigen Maßnahmen abgestimmt.

Zwei der positiv getesteten Patienten waren mit multiplen Vorerkrankungen in die Klinik gekommen. "Die vorbestehenden Erkrankungen nahmen im Zusammenhang mit Covid-19 einen derartig schweren Verlauf, dass bedauerlicherweise beide Patienten verstorben sind", erklärte das Klinikum in einer Mitteilung. Die sieben weiteren Patienten zeigten einen milden Krankheitsverlauf und seien auf die zentrale Covid-19-Isolierstation verlegt worden. Da Dialysepatienten zur Hochrisikogruppe gehören, wurden zudem alle nachbehandelnden Praxen informiert.

Das Klinikum Zwickau drückte sein Mitgefühl für die schwierige Situation aller Beteiligten aus. "Wir bedauern das lokal aufgetretene Infektionsgeschehen und unternehmen alles in unserer Macht stehende, um die weitere Verbreitung zu unterbinden und die uns anvertrauten Patienten bestmöglich zu schützen", hieß es in der Erklärung. Alle negativ getesteten Personen verblieben zunächst auf der nephrologischen Station 05-1 im Bettenhaus 5. Eine zweiter Test werden in fünf Tagen durchgeführt – entweder stationär oder im Falle eine Entlassung durch die zuständige Corona-Ambulanz.