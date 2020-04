Der Autobauer Volkswagen wird am Donnerstag, 23. April, im Werk in Zwickau seine Produktion wieder hochfahren. Für 1.500 Mitarbeiter endet damit die Corona-Unterbrechung. Dabei handelt es sich um den ersten Produktionsanlauf bei VW bundesweit, teilte das Wirtschaftsministerium Sachsen mit. In Chemnitzer Motorenwerk beginnt am Donnerstag ebenfalls die erste Schicht. Die Gläserne Manufaktur startet am Montag, 27. April, wieder mit der Produktion.